Рига и Адажский край лидируют по числу новых случаев Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

42% из выявленных в воскресенье 411 случаев заражения Covid-19 были зарегистрированы в Риге, сравнительно много случаев было также в Адажском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риге зарегистрировано 172 новых инфицированных, а общее число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3472 человека.

В Адажском крае зарегистрировано 29 новых зараженных, в Юрмале — 20, в Елгаве — 16, в Олайнском крае — 15, в Даугавпилсе — 14, в Сигулдском и Тукумсском краях — по девять.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге — 3472, Даугавпилсе — 793, Елгаве — 441, Гулбенском крае — 273, Елгавском крае — 266, Лиепае — 262, Резекне — 252, Юрмале — 225.

По расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 563,2 случая.

В 37 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 22 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, то наиболее высоким оно является в Апском, Скриверском, Прейльском, Гулбенском, Карсавском, Елгавском, Виеситском, Аматском, Ругайском, Циблском, Ливанском и Вараклянском краях.

Из новых случаев, зарегистрированных вчера, 86 относятся к возрастной группе 30-39 лет, 69 — 40-49 лет, 64 — 50-59 лет, а в других возрастных группах инфицированных меньше.

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LETA

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