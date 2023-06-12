Рига и близкие к столице самоуправления выступают против методов МОН по оптимизации школьной сети
Foto: Rīgas dome

Объединение самоуправлений Риги и ее окрестностей "Рижская Метрополия" призывет Министерство образования и науки (МОН) не продвигать предложения по оптимизации школьной сети в нынешней редакции, в том числе план по взятию на государственный контроль 7-12-х классов, поскольку это будет иметь негативные последствия для школьной экосистемы в долгосрочной перспективе. Об этом порталу Delfi сообщили в "Рижской Метрополии".

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Вместо этого организация призывает искать индивидуальные решения и подход к организации школьной сети, учитывая ситуацию Риги и ее окрестностей, которая сильно отличается от остальных регионов.

За целью реформы "укрепление качества образования", определенной МОН, явно стоит стремление найти финансирование для зарплат педагогов, ликвидировав школы или уровни образования примерно в 100 школах. По мнению объединения, целью реформы должно быть "укрепление качества образования", но при нынешних планах самоуправления "Рижской Метрополии" не видят, как этого можно было бы достичь и как решить затянувшуюся проблему — нехватку квалифицированных педагогов.

Сопредседательница "Рижской Метрополии" и председательница Адажской краевой думы Карина Микельсоне отметила, что уже сейчас следует учитывать специфику Риги и ее окрестностей — рост количества жителей и проблемы сети школ из-за ограниченной инфраструктуры и привлечения новых педагогов.

"Муниципалитеты окрестностей Риги уже исчерпали возможности приема большего количества школьников в густонаселенных местах. Ожидаемая ликвидация этапа образования 7-12-х классов в волостных школах создаст дополнительное "давление" на школы в краевых центрах, где уже сейчас ограничены возможности", — заявила она.

Обещанного финансирования из Фонда сплочения Европейского союза (ЕС) до 1,8 миллиона евро на одно самоуправление недостаточно для строительства новых школ. Кроме того, массовое закрытие школ в регионах, скорее всего, будет означать еще большую депопуляцию сел, что, в свою очередь, повлияет на загруженность школ в Риге и окрестностях.

Нынешняя практика закрытия школ также не решила проблему нехватки педагогов, так как они предпочитают переквалифицироваться и работать ближе к нынешнему месту жительства. Поэтому утверждение, что оптимизация школ решит проблему нехватки педагогов, ложно, отметили в "Рижской метрополии". Согласно критериям, разработанным МОН, многие основные школы в окрестностях Риги, за пределами краевых центров, находятся под угрозой преобразования в начальные школы (1-6-е классы). Это увеличивает риск нарушения внутренней "экосистемы" школы, ведь, например, учителя естественных наук работают не только в 7-9-х классах, но и в 1-6-х классах.

Сопредседатель "Рижской Метрополии" и вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс подчеркнул, что непонятно, как в этом плане предполагается разделить обязанности между государством и самоуправлениями.

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"В Законе о самоуправлениях муниципалитетам отведена функция обеспечения образования. Они разработали свои документы планирования в сотрудничестве с жителями и экспертами, планируя возможности образования в будущем, и, осуществляя проекты инфраструктуры. Так что теперь возникает вопрос, насколько эффективно самоуправления смогут выполнять эту функцию и как будут решаться вопросы с инфраструктурой, например, в обслуживании зданий после нового разделения классов, и возьмет ли государство на себя риски за кредиты, взятые муниципалитетами для образовательных учреждений? Мы хотим конструктивного диалога как равноправные партнеры — до сих пор самоуправления только формально участвовали в переговорах, но их мнение не было услышано и ответы на проблемные вопросы не были получены. Однако это критически важные вопросы и дальнейшая ответственность за этот "эксперимент" министерства будет лежать исключительно на муниципалитетах", — пояснил он.

Доступная информация о планируемой реформе школьной сети не дает обоснования финансовых выгод, а также неясно, как в реформу включены критерии качества образования. Однако видны признаки того, что с реформой школьной сети МОН, вероятно, планирует решить финансовые проблемы в системе, а не развивать образование как качественную, устойчивую и конкурентоспособную услугу, отметили в "Рижской Метрополии".

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