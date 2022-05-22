Рига и Лиепая получат по 3000 евро за каждого бездомного, который обретет жилье

В целях содействия возвращению бездомных в общество в Лиепае и Риге до конца 2023 года будет реализовываться проект "жилье в первую очередь", который призван помочь реинтеграции людей, не имеющих крыши над головой, сообщили Delfi в Фонде общественной интеграции (SIF).

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Общий объем финансирования проекта составляет 650 000 евро. Сумма включает в себя введение услуг поддержки в муниципалитетах, поиск новых решений и разработку дальнейших рекомендаций.

Также планируется выплатить по 3000 евро на каждого бездомного в качестве стипендии самоуправлению за предоставление жилья по принципу "жилье прежде всего".

Всего к пилотному проекту планируется привлечь 100 участников.

Первоначально пилотный проект будет реализован только в Лиепае и Риге. По оценкам SIF, больше всего клиентов приютов для бездомных в столице — 4617 человек или 80% от общего числа по стране. В Лиепае таких 365 человек, а в Даугавпилсе — 191 человек.

В Рижской думе порталу Delfi не ответили на вопрос, есть ли в распоряжении города свободный жилой фонд, который позволил бы выделить жильн бездомных. Столичное самоуправление заявило, что "договоры еще не заключены, пилотный проект не начат".

По информации Рижской думы, число бездомных всегда уменьшается с наступлением лета. Если на начало мая в приютах находилось в среднем 633 человека, то на вторник, 17 мая, — 591 человек. Всего в Риге 10 приютов для мужчин и женщин.

В Риге среднее количество лиц, воспользовавшихся услугами приюта или ночлега в 2021 году, составило 644 человека в месяц, что на 49 человек больше, чем в 2020 году. Самая высокая средняя загруженность в Риге наблюдалась в декабре 2021 года — 721 человек. С потеплением среднее число бездомных постепенно сократилось с 710 в феврале до 554 в июле.

SIF указывает, что с внедрением подхода "жилье прежде всего" планируется вырабатывать решения, адаптированные к индивидуальным потребностям каждого человека, предоставляя бездомным как жилье, так и поддержку, возможности развивать коммуникативные и жизненные навыки, снижать зависимости и содействовать занятости.