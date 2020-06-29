"Рига и так зеленая": потенциальный мэр Немиро за технологии, а не экологию

Риге не нужно становиться более зеленой — зато ей нужен технопарк. Так считает бывший министр экономики Ральф Немиро, который, по неофициальным данным, возглавит список KPV LV на выборах в Рижскую думу. Об этом он заявил в интервью Neatkarīgā rīta avīze.

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В понедельник партия KPV LV официально подтвердила, что будет участвовать в выборах в Рижскую думу — несмотря на то, что в рейтинге правящих партий она находится на последнем месте после выхода из нее основателя и члена правления Артусса Кайминьша. Скорее всего, номером первым в списке будет Ральф Немиро — прямо он этого в интервью не подтвердил, но сказал, что будет в списке.

Немиро настроен оптимистично. "Мы идем победить. Это будет нелегко, но возможно. Наши рейтинги низкие потому, что мы пока что не объявили, что участвуем в рижских выборах", — считает он.

На вопрос о том, чем программа KPV LV отличается от программы других партий и будет ли там курс на "зеленую Ригу", он сказал, что они двигаются в другом направлении.

"Никакой зеленой Риги, она и так зеленая. Ей не нужно быть зеленее. Очевидная задача, которую нельзя откладывать — общественный транспорт и сообщение", — подчеркнул Немиро.

Гораздо существеннее, по его мнению, обратить внимание на деградирующие территории. По его мнению, там можно построить технологические парки, и это можно сделать без больших инвестиций, поскольку инфраструктура уже есть.

Возможный мэр также пообещал бороться за справедливую зарплату в муниципальных предприятиях. "Знаю, то у многих работников нет соответствующей почасовой ставки, их всячески штрафуют и понижают зарплату", — рассказал он.

Оспаривать решение Бюро по защите Сатверсме о лишении доступа к гостайне Немиро не собирается. Новый министр уже работает, и судебный процесс будет мешать работе правительства в кризисной ситуации.