Рига исчерпала резервы размещения беженцев; просит помощь других самоуправлений

Имеющиеся в Рижском самоуправлении возможности размещения украинских военных беженцев, предусмотренными договорами, которые дума заключила

на случай местных бедствий, уже исчерпаны, заявила вице-мэр столицы Линда Озола ("Консервативные").

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Поэтому Риге срочно нужна поддержка других самоуправлений, чтобы помочь принять беженцев.

Причина, из-за которой Рига не может удовлетворить запросы беженцев — Кабинет министров уже разработал, но еще не утвердил необходимые правила.

Эти правила дадут муниципалитетам дополнительные полномочия для заключения договоров с гостиницами, местами, где можно разместить людей.

"Эти правила Кабинета Министров необходимы. Изначально их разрабатывало Министерство экономики, а сейчас правительству нужно выяснить у министерств, почему они застряли и почему через две недели после начала войны у нас такая ситуация с правилами, что неясно, как самоуправление может оказать помощь украинцам", — сказала Озола.

Вице-мэр города сообщила, что Рижская дума работает с министерствами не только над тем, чтобы найти возможность заключать договоры с размещением туристов, но и над тем, чтобы предоставить возможность самоуправлению заключать договоры об аренде с людьми, у которых, например, есть свободные квартиры.

При этом политик выразила уверенность, что такая возможность будет предусмотрена в правилах Кабинета министров.

Учитывая, что число лиц, ищущих убежища, будет продолжать расти, а соответствующие поправки в правила Кабинета министров еще не включены, Рижское самоуправление в пятницу заключит дополнительные договоры, надеясь, что государство поддержит такой шаг и возместит соответствующие расходы.

Линда Озола подчеркнула, что в выходные любой, кто обратится в самоуправлению за помощью в размещении, такую помощь получит.

"Были предприняты все усилия, чтобы сделать эту помощь доступной для всех по субботам и воскресеньям", — сказала Озола. При необходимости она рекомендовала звонить в Государственную пожарно-спасательную службу по единому телефону 27380380.

В то же время Рижская проводит необходимые работы на случай, если придется организовывать массовое размещение беженцев.

Политик отметила, что среди тех, кто добровольно как частное лицо предложил помощь в обеспечении жильем беженцев, примерно половина отказываются предоставить это жилье после того, как им звонят с конкретным предложением.

Причины этого могут быть разные, в том числе, как указала Озола, кто-то, кто мог принять эмоциональное решение или был готов предоставить жилье всего на пару дней.

Хотя такое добровольное размещение, предлагаемое частными лицами, рассматривается самоуправлением как крайняя мера, Озола признал, что отзывчивость самих рижан важна. И призвала заявлять о готовности предоставить жилье беженцам осознанно, взвесив все обстоятельства.

К утру пятницы Рижская дума разместила 623 украинских военных беженца.