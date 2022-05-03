Рига к 2050 году планирует утеплить 6000 многоквартирных домов. Пока реновировано только 65

Около 44% всех многоквартирных домов Латвии находятся в Риге, но пока активнее реновация домов идет в регионах. В Риге утеплено всего 65 многоквартирных домов, что составляет лишь 3% от необходимого объема. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Как выяснили журналисты Латвийского радио, причину, по которой утепление многоквартирных домов в Риге в последнее десятилетие идет значительно хуже, чем в регионах, мож найти не только в вялой активности жителей, но и в решениях руководства столицы — когда Нил Ушаков был мэром, реновация домов не была приоритетом для столичной думы. Теперь же мэрия планирует к 2050 году утеплить 6000 многоквартирных домов. К сожалению, скорее всего, Риге не удастся достичь этой цели.

Материалы в распоряжении Латвийского радио свидетельствуют о том, что именно существенное вовлечение муниципалитетов и финансовая поддержка и поощрение побудили людей задуматься об утеплении домов и действовать.

Зеленый курс Европы требует, чтобы в 2050 потребление было с так называемым нулевым уровнем эмиссий. По этой причине, новый созыв Рижской думы в 2020 году в качестве приоритета выдвинул утепление многоквартирных домов.

"Рига — это и хороший, и плохой пример одновременно. Предыдущее руководство Рижской думы достаточно четко заявило, что не видит никакой пользы в утеплении зданий. Это создало немедленный эффект и жители сказали: "Если уж нам руководство думы говорит, что это бесполезно, тогда зачем нам самим это делать?". Это отношение самоуправления вызвало большое недоверие. После последних выборов в 2020 году сменилось руководство думы и заявило, что они видят пользу и будут это делать. Второй фактор заключается в том, что Рига огромна. По сравнению с любым другим городом, например, Валмиерой, Лиепаей, Рига огромна. В Риге очень много домов, которые утеплены, просто она настолько огромная, что это нельзя заметить", — считает руководитель Отдела финансовых инструментов энергетики Министерства экономики Гатис Силовс.

Из всего количества зданий, которые необходимо отремонтировать в Риге, реновации подверглись лишь 3% или 65 многоквартирных домов. Это не так много и не так заметно. Еще 136 домов находятся на стадии реализации реновации, но это также капля в море. Необходимо отремонтировать еще 97% домов, а это чуть менее 6000 зданий, до 2050 года.

Ближайшая цель — отремонтировать 2000 зданий до 2030 года. Это значит, что за следующие восемь лет реновация необходима 1800 домам. В целом в Риге около 11 000 многоквартирных домов, большинству из которых уже 30 лет.

Рижское агентство энергетики — главная остановка для тех рижан, которые хотят провести реновацию дома. Его руководитель Янис Икауниекс признал, что преградой для реновации зданий является и недостаточное финансирование.

"2000 зданий требуют почти миллиард евро с учетом прошлогодних затрат. Затраты быстро меняются, поэтому эта цифра уже не актуальна. Даже если бы у нас был этот миллиард евро, я не уверен, что мы добились бы такого результата, потому что есть много аспектов, которые необходимо улучшить", — сказал Икауниекс.

Он добавил, что темпы реновации домов нужно увеличить в десять раз, а кампания должна быть масштабной. Икауниекс также рассказал, что через несколько недель в публичном пространстве будут опубликованы 13 видеороликов об утеплении зданий.

Тем временем, 4000 человек проживают в домах, которые обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Большинство из этих домов были построены в советское врмя. Председатель правления предприятия Роналдс Нейманис сообщил, что за последние 15 лет было отремонтировано лишь восемь зданий.

"В начале 2020 года у нас было 115 проектов на разных стадиях развития, но сейчас, видя изменение рынка в связи как с пандемией, так и с геополитической ситуацией, все виды затрат, в том числе расходы на оплату труда, растут, и мы наблюдаем значительное сокращение количества проектов. Из 155 проектов хоть на каком-то этапе находятся 66, из них под серьезной угрозой находятся примерно половина", — заявил Нейманис.

По его словам, уже понято, что выдвинутые цели не будут достигнуты. Согласно подсчетам RNP, только для утепления домов в ведении предприятия необходимо 1,5-2 миллиарда евро. На утепление домов по всей Латвии потребуется 4-5 миллиардов евро. Программы Altum ничтожны, чтобы они покрыли нужды всей страны, отметил Нейманис.

Мэр Риги Мартиньш Стакис также подтвердил, что Рига не сможет достичь амбициозных целей по утеплению домов. Он заявил, что в Сейм уже отправлены письма от самоуправления с просьбой внести изменения в закон.