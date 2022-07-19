Рига: лишь в одном месте для купания вода прогрелась до +20 градусов

Среди рижских пляжей только в озере Бабелитис температура воды достигает +20 градусов, сообщили агентству LETA.
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На всех остальных пляжах — на Даугаве, в море и в Кишэзерсе — температура воды составляет +18, +19 градусов.
Как сообщалось ранее, Инспекция здравоохранения после анализов качества воды запретила купаться в Даугаве на Луцавсале.
На других пляжах у Даугавы — Луцавсалский залив, Румбула и Кипсала — качество воды соответствует требованиям.
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