Рига может частично отказаться от посыпания дорог солью: в ряде мест уже не могут нормально расти насаждения

Во вторник, 27 октября, на заседании комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде депутаты ознакомились с информационным докладом о предложениях по применению противоскользящих материалов на улицах Риги.

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В течение семи последних сезонов на рижских улицах и мостах было высыпано в общей сложности 84 тонны соли, сообщает портал самоуправления Riga.lv. Максимальное количество соли на квадратном метре улицы превышает 3 кг за один сезон. Это в среднем 17,7 граммов/м² в день, средние осадки создают 1,06%, что в 1,5-2,2 раза выше, чем соленость воды в море или заливе.

До температуры минус 3,5ºC, соль является самым эффективным реагентом для таяния: при такой температуре расходуется две трети всей соли. Одна треть расходуется при более низких температурах, а при температуре ниже -10ºC к соли в пропорции три к одному добавляют хлорид кальция, который на холоде больше способствует таянию.

Согласно данным исследования, соленость почвы на обочинах обработанных солью улиц Риги в период вегетации составляет 46-74% от границы засоленной почвы. При такой умеренной солености почвы могут нормально развиваться не любящие соль растения и деревья, хотя это для них не оптимальный вариант.

К сожалению, в центре Риги и вдоль магистральных улиц с особо интенсивной противоскользящей обработкой констатированы повреждения насаждений. Депутаты комитета по жилью и окружающей среде пришли к выводу, что следует провести конкретные мероприятия, чтобы уменьшить использование соли в конкретных местах или, возможно, локально заменить соль на другой реагент.