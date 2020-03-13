Рига на карантине: как будут работать муниципальные учреждения и структуры

Почти все структуры, учреждения и предприятия Рижского самоуправления прекращают прием посетителей и вводят другие ограничения. Они будут действовать до 14 апреля, пока не закончится срок чрезвычайной ситуации, введенной из-за пандемии коронавируса.

Социальная служба, приюты и суповые кухни

Рижская социальная служба будет оказывать услуги очно только в неотложных случаях и кризисных ситуациях — и только в том случае, если они запрашивают услугу или пособие впервые. Соцслужба призывает оценить возможность подать заявление электронно, подписав его электронной подписью и отправив по адресу э-почты: soc@riga.lv, либо через портал Latvija.lv, используя э-услугу "Заявление учреждению" ("Iesniegums iestādei").

Услуга "Уход на дому" будет предоставляться как и прежде со строгим соблюдением рекомендованных мер предосторожности и требований к гигиене. Если члены семьи человека, которому обеспечивается уход на дому, были в странах, затронутых Covid-19, или находятся на карантине (или на карантине находится один из членов семьи), необходимо незамедлительно связаться с лицом, оказывающим услугу (его номер телефона указан в договоре).

Если срок действия декларации о прожиточном минимуме заканчивается 31 марта, клиенту не нужно приходить в Рижскую социальную службу, срок действия декларации будет продлен автоматически до 30 апреля. В случае необходимости автоматически продлят и сроки предоставления уже утвержденных социальных услуг.

Дневные центры и общинный центр Рижской социальной службы будут закрыты до 14 апреля.

Суповые кухни и пункты раздачи горячей еды в Риге продолжат работу в обычном режиме, но еда будет выдаваться только на вынос в своей посуде.

Рижская социальная служба обращает внимание, что прозвучавшая информация о том, что социальные работники будут доставлять продукты на дом, не верна. Доставка продовольствия на дом будут осуществляться только рижанам, которым и ранее предоставлялась такая услуга в рамках ухода на дому.

В Рижском приюте, двух кризисных центрах и местах временного пребывания, а также в структурных подразделениях Детско-юношеского центра объявлен карантин. Родителей детей просят максимального ограничить контакты в учреждениях внесемейной опеки.

Карантин введен также в трех центрах социального ухода Рижского самоуправления — "Межциемс", "Гайльэзерс" и Stella maris. В случае необходимости передачи для своих близких можно оставить у дежурного или охранника, указав имя, фамилию клиента и номер его комнаты.

Телефон для справок: 80005055.

Рижский роддом

Рижский роддом с 13 марта запретил посещать пациентов и принимать участие в родах сопровождающим лицам (в том числе партнеру роженицы, доуле, маме, подруге и др).

Передачи пациенткам можно оставить на центральном посту охраны роддома (вход А, вестибюль). Кратковременное посещение (до 15 минут) пациентки будет разрешено только в день выписки.

Также в роддоме разработан план действий по организации ухода за роженицами таким образом, чтобы максимально сократить возможности общения между пациентками. Во время ограничений в Рижском роддоме отменены все публичные мероприятия, в том числе занятия и лекции Школы семьи.

Ограничения введены, чтобы защитить здоровье и жизнь матерей и младенцев, а также в целях соблюдения общих мер эпидемиологической безопасности.

Телефон для справок: 67011225.

Рижская 1-я больница

До 14 апреля больница прекращает прием во все дневные стационары и отделение социального ухода пациентов. Также не будут оказываться амбулаторные, диагностические, стоматологические, реабилитационные услуги пациентам, которые в течение последних 14 дней находились за пределами Латвии или были в тесном контакте с людьми, которые в течение последних 14 дней пребывали в стране, включенной в список стран, затронутых COVID-19.

В отделении кратковременного социального ухода запрещены посещения, а пациенты не имеют права покидать помещения отделения. Пациента, который приезжает на операцию, может сопровождать один человек — до дверей соответствующего отделения. После операции и при выписке домой пациента может встретить (около дверей отделения) один человек.

Рижская 2-я больница

В Рижской 2-й больнице с 13 марта по 14 апреля отменены визиты к пациентам.

Рижский сиротский суд

Рижский сиротский суд призывает жителей не посещать учреждение, а в случае необходимости звонить по телефону 67037746 или писать на э-почту bt@riga.lv.

Жители, не имеющие возможности отправить документы почтой или по электронной почте с надежной электронной подписью, по-прежнему могут доставить документы лично в Рижский сиротский суд на ул. Тербатас, 69.

Запланированные заседания Рижского сиротского суда будут проходить в обычном режиме.

Центры приема посетителей

До 14 апреля прекращается обслуживание клиентов в центрах приема посетителей — на ул. Кунгу, 7/9, ул. Бривибас, 49/53, ул. Даугавпилс, 31, ул. Э. Смильгиса, 46 и ул. Дзирциема, 28.

Рижская дума просит использовать каналы удаленного обслуживания клиентов:

• бесплатный информационный телефон: 8000800;

• по вопросам торговли: 67181535, 67181027;

• по вопросам декларации места жительства: 67026647, 67012226;

• э-почта: apc@riga.lv.

Департаменты

Департамент городской собственности, Департамент городского развития, Департамент сообщения и Департамент по вопросам охраны окружающей среды и жилища прекращают прием клиентов. Строительное управление прекращает прием посетителей, но центр обслуживания клиентов Бюро руководителя Стройуправы будет принимать и выдавать документы.

Департамент по вопросам охраны окружающей среды и жилища, отвечающий в том числе за кладбища, сообщает, что на муниципальных кладбищах клиентов будут принимать только в связи с оформлением похорон. 30 общественных туалетов, находящихся в управлении департамента, будут открыты. Их будут убирать один раз в один-два часа.

Образовательные учреждения и мероприятия

Ученики, родители воспитанников детских садов и школ информацию об организации учебного процесса в период действия чрезвычайной ситуации с 13 марта по 14 апреля будут получать от учебного учреждения.

Отменены образовательные, культурные и спортивные мероприятия для детей и молодежи, в том числе лагеря, соревнования, турниры, конкурсы, концерты и фестивали. Закрываются также библиотеки, музеи, концертные залы, выставочные залы, культурные центры. Самоуправление закрывает также все муниципальные спортивные базы, площадки и бассейны учебных учреждений.

Прекращено предоставление услуг при личном присутствии посетителей в рижском молодежном центре Kaņieris, Доме НГО и отменены мероприятия в сфере общественной интеграции, которые организует или финансирует Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

Rīgas satiksme

До 14 апреля пассажиры смогут войти в общественный транспорт только через средние и задние двери. Продажа билетов у водителя прекращается. Это касается и того транспорта, вход в который раньше был только через переднюю дверь.

С 14 марта будут работать только центры обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 191 и ул. Спикеру, 1, остальные центры обслуживания клиентов закроются.

Rīgas namu pārvaldnieks

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks прекращает прием посетителей в центрах обслуживания клиентов и отменяет личные встречи со специалистами до дальнейших распоряжений.

Рижский зоопарк

Рижский национальный зоопарк закрыт с 14 марта до дальнейших распоряжений. Сотрудники зоопарка продолжат исполнять свои обязанности.

Rīgas meži

Введут ограничения в офисную работу, работы в лесах и парках продолжатся.

Rīgas ūdens

Rīgas ūdens с 13 марта на неопределенное время прекращает прием клиентов в центре обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 49/53, а также в зданиях на бульв. Зигфрида Анны Мейеровица, 1, Баласта дамбис, 5 и ул. Зиепниеккална, 70. Также на неопределенное время отменяются очные консультации по техническим правилам, согласованию строительных задумок, выдача заключений, разрешений на землеройные работы и др.

Rīgas nami

Отменяются все запланированные на это время мероприятия в кинотеатре Splendid Palace, Доме Черноголовых и Рижском Доме конгрессов. Киносеансы, экскурсии и концерты переносятся на время после 14 апреля, билеты можно будет обменять.

Рижский центральный рынок

В целях снижения потока посетителей на Рижском центральном рынке не проводятся экскурсии и дегустации, но торговля продуктами продолжается, со строгим соблюдением всех мер предосторожности.

В помещениях размещена информация с указателями на дезинфицирующие средства, которые посетители могут использовать до и после совершения покупок.

Приватизационная комиссия Рижского самоуправления

Приватизационная комиссия отменяет прием посетителей до 14 апреля. Информацию можно получить по телефону: 67012654

Исполнительные дирекции Риги

До 14 апреля прекращается прием посетителей:

В Зиемельской исполнительной дирекции Риги — на ул. Рупниецибас, 21,

В Восточной исполнительной дирекции Риги — на ул. Даугавпилс, 31

В Пардаугавской исполнительной дирекции Риги — на ул. Э. Смильгиса, 46.