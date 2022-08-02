Рига начинает экономить. В муниципальных учреждениях снизят температуру отопления

Мэр Риги Мартиньш Стакис отдал распоряжение всем муниципальным учреждениям провести мероприятия энергоэффективности, направленные на снижение потребление теплоэнергии и электроэнергии.

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Распоряжение издано, поскольку "существует высокий риск, что цены цены на электроэнергию, природный газ, централизованное теплоснабжение и иные энергоресурсы сохранятся на высоком уровне и в последующие месяцы".

В следующем отопительном сезоне во всех зданиях Рижских муниципальных учреждениях потребление теплоэнергии должно быть снижено минимум на 15%. Чтобы достичь такого результата, в помещениях температура должна быть снижена минимум на один градус по сравнению с прошлым сезоном. При этом в целом температура в помешения не должна превышать 20,5 градусов. Температура в помещениях, в которых находятся люди, не может быть ниже требований, предусмотренных нормативами. Например, в помещениях, где находятся дети младше трех лет, температура не может быть ниже 20 градусов.

Также дано распоряжение ввести режим пониженной температуры в помещениях вне рабочего времени — по ночам и в выходные. В нерабочее время температура помещений может быть на четыре градуса ниже, чем в рабочее.

Вне отопительного сезон оборудование механических вентиляционных систем должно быть отключено или же работать согласно показателям качества воздуха. В отопительный сезон такое оборудование можно использовать, пока в помещении есть люди, не превышая допустимую концентрацию углекислого газа или других загрязняющих веществ, например влаги в плавательных бассейнах.

В муниципальных зданиях, которые оборудованы системами кондиционирования воздуха, нужно обеспечить, чтобы они подключались только тогда, когда температура превышает как минимум 25 градусов.

Рижскому агентству энергетики и муниципальному агентству Rīgas gaisma дано задание в течение двух недель подготовить предложения о снижении потребления энергии, используемой для освещения улиц, фасадов зданий, садов, парков и других подобных объектов, как минимум на 15%.