Рига: начинают работу центры вакцинации в Доме конгрессов и на Центральном рынке
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Сегодня в Риге начнет работу новый муниципальный центр массовой вакцинации на втором этаже Дома конгрессов, сообщили в Рижской думе.

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Центр будет работать с 9.00 до 17.00. В зависимости от нагрузки время его работы может меняться, а также могут быть открыты дополнительные пункты вакцинации на первом этаже здания.

Также сегодня возобновит работу центр вакцинации в гастрономическом павильоне Центрального рынка. Он будет открыт с 9.00 до 19.00.

Вакцинация в центрах проводится только по предварительной записи. Подать заявку на вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по бесплатному телефону 8989.

В обоих муниципальных центрах вакцинации людей будут прививать вакцинами Pfizer и Moderna. В каждом центре в день планируется прививать до 450 человек.

Рижская дума напоминает, что с сегодняшнего дня привиться может любой житель Латвии без деления на приоритетные группы, при этом выбрав конкретное место и время вакцинации.

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