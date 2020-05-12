Рига начнет восстанавливать бесплатный проезд в общественном транспорте Rīgas satiksme

Временная администрация Рижской думы и муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme готовятся восстановить для отдельных категорий пассажиров льготный проезд в столичном общественном транспорте.

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В самоуправлении отметили, что разработан план восстановления льгот в общественном транспорте, сейчас документ проходит согласование документа с министерством сообщения.

План предусматривает постепенное возобновление льгот, а сейчас ведутся переговоры о решениях для технических работников школ и школьниках 9-х и 12-х классов, которым необходимо ездить на консультации перед экзаменами.

"Можно ввести льготу по оплате проезда в определенные часы в течение дня, когда в общественном транспорте снижается число пассажиров. Дума примет конкретные решения и сообщит о них в течение этой недели", - сообщили в самоуправлении.

Также ведется дискуссия о возможности вернуть льготы для инвалидов третьей группы и многодетных семей.

Временная администрация Рижской думы 27 марта отменила льготы на проезд в рижском общественном транспорте из-за чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания Covid-19. Ранее скидки на плату за проезд действовали для 20 групп жителей. В конце марта льготы были отменены для большинства групп, в том числе для школьников и пенсионеров. Бесплатный проезд сохранялся для инвалидов первой и второй группы, детей дошкольного возраста, работников полиции, а также для педагогов муниципальных образовательных учреждений. Бесплатный проезд был введен для медиков, медперсонала и социальных работников.