Рига надеется сэкономить 10 млн евро. Что и когда будут отключать?

Вводя меры энергосбережения Рижское самоуправление надеется сэкономить 10 миллионов евро. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Он подчеркнул, что сегодня издаст приказ о мерах по энергосбережению, который предусматривает снижение энергопотребления на 15%.

Если в 2021 году расходы муниципальных учреждений на электроэнергию и газ составили примерно 23 млн евро в год, в 2023 году они могут возрасти до 75 млн евро. В сентябре 2022 года счета будут примерно в четыре раза выше, чем в сентябре 2021 года, рассказал мэр. На оплату счетов в бюджете Рижской думы предусматривается 32,4 миллиона евро, но в поправках к бюджету планируется выделить еще 5,3 миллиона евро.

Как сообщили на пресс-конференции руководители Рижского агентства энергетики и муниципального агентства Rīgas gaisma, предусмотрено поддерживать температуру воздуха на уровне +20,5 градусов в муниципальных учреждениях, в том числе в школах.

В школах после окончания учебного процесса температуру будут снижать на два градуса, а ночью — еще на четыре.

Будут контролироваться системы вентиляции, сократится потребление горячей воды, а освещение учреждений Рижской думы модернизируют путем перехода на LED освещение.

В общественных местах, на улицах, где фонарей много, будут частично отключать освещение. Освещение будет полностью отключено с 3:00 до 4:00, оно останется только в парках, тоннелях, на пешеходных переходах и в местах, где отключение освещения создаст угрозу ухудшения криминогенной обстановки.

На фасадах учреждений самоуправления и на некоторых объектах освещение будет отключено с полуночи до пяти утра, а на больших спортивных площадках его уменьшат на 33,3%.

На улицах, освещенных при помощи LED, уменьшат интенсивность освещения.

Как пояснил мэр Риги, руководителям муниципальных учреждений предложат установить правило, чтобы по понедельникам сотрудники учреждений работали удаленно, что еще больше снизит потребление энергии. Упомянутый выше приказ о мерах по энергосбережению будет подписан сегодня.