Рига обеспечит воспитанников специальных учебных учреждений продуктовыми пакетами

В понедельник, 27 апреля, временная администрация Рижской думы распорядилась выделить продовольственные пакеты для семи специальных учебных учреждений Рижского самоуправления, которые предоставляют учащимся услуги интернатов, а также центров развития и реабилитации.

Продуктовые пакеты будут формироваться на средства, которые каждый рабочий день расходовались бы на услуги питания для учеников, начиная с 16 апреля и до конца учебного года — 29 мая.

Ассортимент продуктовых пакетов по возможности будет соответствовать рекомендациям по здоровому питанию, составленным Министерством здравоохранения. Общая сумма продуктов питания, предусмотренных для одного учащегося, составит 75 евро.

О получении продуктовых пакетов проинформируют родителей воспитанников учебных учреждений. Каждого учащегося обеспечат четырьмя пакетами, по одному в неделю, начиная с 5 мая.

Родители проживающих в Риге детей смогут получить пакеты в учебных учреждениях, а для воспитанников рижских школ-интернатов, которые живут в других самоуправлениях, вышеупомянутое финансирование будет перечислено в конкретное самоуправление.

Продуктовые пакеты полагаются 1227 ученикам, которые задекларированы на административной территории Риги, а за 407 учеников будут проведены взаиморасчеты с 71 самоуправлением, где задекларированы воспитанники рижских школ-интернатов.

Компанию, которая займется укомплектовкой, упаковкой и доставкой продуктовых пакетов, выберут в ходе закупочной процедуры, которую проводит Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

Дополнительную информацию о продуктовых пакетах можно получить, позвонив по телефону Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы 67026816 или написав на адрес электронной почты iksd@riga.lv.