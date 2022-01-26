Рига обрела бюджет на этот год. Расходы больше миллиарда евро, доходы — меньше

Поздно вечером после длившихся более пяти часов дебатов Рижская дума утвердила городской бюджет-2022. Расходы составят 1,155 млрд евро, а доходы — 995,8 млн. евро. Дефицит столичного бюджета — рекордный: 159 млн евро.

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Рижское самоуправление выдвинуло три приоритета — социальная помощь, зарплаты и инфрастраструктура.

Доходы столичного бюджета в 2022 года 11 млн евро превысят доходы 2021 года. Общие расзоды в объеме 1,155 млрд евро распределены между сферами следующим образом:

Образование — 397 млн евро

Сообщение — 300 млн евро

Социальная сфера — 121 млн евро

Жилье — 56 млн евро

Культура — 32 млн евро

Окружающя среда — 15 млн евро.

В этом году существеннно возрос взнос Риги в фонд выравнивания самоуправления, он составил 97 млн евро.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса (Par!/Прогрессивные), с 2019 года из-за изменения пропорции подоходного налога между государством и самоуправлениями, а также из-за экономического спада, Рига недополучила 139 млн евро, сообщает портал rus.lsm.lv.

Повышение зарплат работникам

Учитывая ситуацию на рынке труда, Рижское самоуправление планирует постепенно повышать зарплаты различным категориям работников муниципалитета. В 2022 году на это выделено дополнительно 4,3 млн евро. Это позволит повысить зарплаты на 4-8%.

Планируется, что с 1 января на 10% будут повышены зарплаты муниципальным медработникам, а с сентября прибавку в 70 евро получат педагоги.

Рижской муниципальной полиции планируется выделить 775 000 евро на повышение оплаты труда. 692 000 евро направлено на повышение оплаты труда социальных работников, 138 000 евро на повышение оплаты труда социальных работников. Департамент городского развития Рижской думы получит 428 000 евро на повышение зарплат работников Стройуправы.

Рост социальных расходов

Расходы бюджета на социальную защиту в этом году увеличатся. По сравнению с запланированным бюджетом на 2021 год в этом году на различные расходы в социальной сфере выделено дополнительно 8,7 млн ​​евро. При этом в бюджете Рижского самоуправления на социальную сферу в общей сложности выделено 121 млн евро, что составляет более 10% всех расходов.

На выплату непосредственно социальных пособий планируется потратить 14,5 млн евро, причем наибольшее увеличение коснется жилищных пособий и пособий по уходу на дому.

Планируется, что в этом году технический персонал образовательных учреждений также сможет получить полисы медицинского страхования.

Инвестиции и большие проекты

Рижское самоуправление планирует в 2022 году запланировало инвестиции в объеме

93,3 млн евро, что на 49,8 млн евро больше, чем было запланировано в бюджете прошлого года. Большая часть запланированных инвестиций связана с государственными инвестициями и займами на проекты по смягчению последствий кризиса Covid-19.

В этом году планируется продолжить строительство Восточной магистрали и эстакады Скулте, а также велодорожек "Центрс — Зиепниеккалнс" и "Иманта — Даугавгрива", а также ревитализацию территории Сканстес.

При поддержке фондов Европейского Союза планируется начать работы по повышению энергоэффективности в Рижском спортивном манеже, Доме культуры Ilguciems, здании Рижской 9-й средней школы на улице Стамериенас, 8, здании Рижской 63-й средней школе на улице Балтезера, 6, в Рижском центре юных техников на улице Баускас 88.

Финансирование также планируется направить на разработку строительного проекта и строительство инфраструкты в центре города, связанной с Rail Baltica.

В течение следующих трех лет запланировано израсходовать 2,35 млн евро на проектирование 18 проектов высокой степени готовности и приоритетности, таких как: новый детский сад на улице Дигнаяс, дальнейшее обустройство Эспланады, освещение в парках Нордеки и Эбельмуйжа, инфраструктура Яунциемского природного заповедника, пост спасательной станции в Вакарбулли, экологическая доступность и так далее.

В городском бюджете также запланированы мероприятия по поддержке предпринимателей — самоуправление будет софинансировать приведение в порядок частных домов (1,48 млн евро). В поддержку развития инновационной экономики и предпринимательства Рига вложит 336 000 евро.