Рига основала новый детский сад, но он не может полноценно работать из-за нехватки преподавателей
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В июне родители узнали, что в Риге появился новый детский сад - в Золитуде открылось муниципальное дошкольное образовательное учреждение Ligzdiņa. Однако сейчас родители не уверены в том, что учреждение сможет работать полноценно, сообщает передача TV3 “Bez Tabu”.

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В саду Ligzdiņa открыты только две группы, а не 12, как планировалось, поэтому только 40 детей смогут посещать учреждение. Родители остальных 200 детей ждут приглашения заключить договор. Когда это произойдет, не может ответить ни и.о. руководителя Ligzdiņa Анитра Мейере, ни представитель Рижской думы.

Причиной тому стала нехватка работников. Из 47 рабочих мест 29 вакантны, поэтому детский сад не может полноценно функционировать. Зарплата учителя составляет 1091 евро, но всё равно детскому саду не хватает десяти учителей. Руководству с трудом удалось найти учителей для двух групп, а нужны ещё 16 помощников учителей, двое уборщиков и один дворник. Только когда будут найдены недостающие работники, все 240 детей смогут посещать садик. Группы будут открывать по мере появления работников.

Ситуация вызывает отчаяние не только у родителей, но и у чиновников. Руководство Ligzdiņa и представитель Рижской думы призывают учителей, помощников учителей, уборщиков и дворника подать заявку.

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