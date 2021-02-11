Рига: парковка на мощеных участках набережной 11 Ноября стала вдвое дешевле

В среду, 10 февраля, на заседании Рижской думы депутаты поддержали изменение зонирования на мощеных участках набережной 11 ноября, временно вернув на эту территорию зону В.
Как отмечает портал самоуправления Riga.lv, с 1 октября прошлого года действовали изменения в правилах пользования и обслуживания муниципальных платных автостоянок, предусматривавшие изменение зоны с B на R на мощеных участках набережной 11 ноября от Яуниела до Бискапа гате и от Бискапа гате до Полю гате.
В зоне R водители платят пять евро за первый час парковки и восемь евро за каждый последующий час. В зоне B первый час стоит два евро, каждый следующий час — 2,5 евро.