Рига перейдет на централизованную уборку тротуаров зимой

В течение трех лет Рига постепенно будет переходить на централизованную уборку тротуаров зимой, что снизит возложенную сейчас на жителей нагрузку по содержанию прилегающих территорий. Такое решение во вторник, 13 сентября, принял Комитет по делам жилья и окружающей среды Рижской думы.

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Постепенный переход на централизованное обслуживание тротуаров у улиц начнется в 2022/2023 годах. в зимний сезон 2018 года, когда планируется проведение централизованных работ по уходу за тротуарами на территории исторического центра Риги и его охранной зоны. Этот район был выбран первым, так как в центре города расположено большое количество культурно-просветительских учреждений, государственных и муниципальных служб.

Централизованное содержание тротуаров в Рижском историческом центре и его защитной полосы в 2022 году обойдется 150 000 евро. Часть тротуаров будет убирать Управление благоустройства территории Рижской думы, у которого для этой работы имеется 9 единиц техники. Остальную часть тротуаров исторического центра и его защитной полосы тротуаров будет убирать поставщик услуг, выбранный в результате закупочной процедуры.

Предусматривается, что в зимний сезон 2023/2024 года помимо тротуаров исторического центра и его защитной полосы, будет осуществляться централизованная уборка тротуаров, прилегающих к улицам 1-й и 2-й категории. Зимой 2024/2025 годова тротуары на территории, прилегающей к муниципальным улицам, будут централизованно убирать по всему городу. Прогнозируется, что централизованное зимнее содержание всех тротуаров, прилегающих к улицам города, обойдется муниципалитету примерно в 3,2 млн евро в год.

Централизованное содержание тротуаров в зимнее время года будет заключаться в очистке тротуаров от снега, посыпке тротуаров смесью песка и соли и сборе посыпанного материала с тротуаров после окончания зимнего сезона. Как и прежде, о дворе, лестнице, подъезде, подъездных путях должны будут заботиться владельцы и управляющие домами.

Также собственникам и управляющим зданиями по-прежнему придется собирать снег, выпавший на проезжую часть и тротуар в результате уборки крыш домов. В остальное время владельцы прилегающих к тротуарам территорий должны будут по-прежнему обеспечивать чистоту тротуаров, в том числе путем сбора листьев и мусора.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, говоря о преимуществах централизованного ухода за тротуарами зимой, подчеркивает: "Во-первых, мы сможем быстрее убирать тротуары — работая уже ночью. Всякий раз, когда люди идут в школу и на работу, они уже будут ходить по чистым тротуарам. Во-вторых, в перспективе мы также сможем синхронизировать уход за тротуарами с уборкой дорог, чтобы работы были скоординированы и не мешали друг другу. И в-третьих, мы обязательно будем развивать эту услугу, чтобы технические подразделения были оснащены GPS и другими инструментами, что позволит убедиться в том, что работа выполнена качественно".

Окончательное решение еще должна принять Рижская дума.