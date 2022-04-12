Рига планирует купить электробусы на сумму в 34 млн евро

Рижское муниципальное предприятие Rīgas satiksme продолжает закрытый конкурс на поставку 52 электробусов, на что планируется выделить сумму до 34,32 млн евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает портал www.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Rīgas satiksme сообщило, что 11 апреля было разослано приглашение подать заявку на участие в закрытом конкурсе на поставку 52 электробусов, в рамках претенденты до 26 мая должны подать финансово-техническое предложение. Затем последует оценка предложений и заключение договора с победителем.

Процесс закупки 35 электробусов и запчастей к ним, а также возможность размещения дополнительного заказа на поставку еще 17 электробусов и запчастей к ним планируется завершить четвертом квартале этого года. Электробусы должны быть доставлены и введены в эксплуатацию до конца 2023 года.

Rīgas satiksme впервые закупает электрические автобусы. Важнейшим критерием оценки будет самая низкая предложенная цена — это на 72% определит выбор победителя конкурса. В свою очередь, на 22% выбор будет определен предложениями претендентов по технологическим решениям — грузоподъемности транспортного средства, потреблению электроэнергии, запасу электрической тяги, гарантийному сроку тяговой батареи. Также будет оцениваться период, в течение которого участник тендера сможет производить и поставлять электробусы.

Договор будет заключен с тем участником конкурса, который получил наибольшее количество баллов.

Средний возраст автобусов в парке транспортных средств Rīgas satiksme — 13 лет, и в ближайшие годы предприятие планирует заменить от 250 до 260 автобусов, часть из них — на автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Планируется привлечение софинансирования из Фонда когезии ЕС и Фонда восстановления ЕС для закупки электробусов.