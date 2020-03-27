Рига планирует отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и школьников

В Рижской думе сейчас разрабатывается распоряжение, подразумевающее, что на время введенной в Латвии чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания Covid-19 будут отменены скидки на проезд в столичном общественном транспорте для большинства групп жителей, в том числе для школьников и пенсионеров. Об этом пишет агентство LETA.

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Временная администрация поручила отменить льготы по оплате проезда в общественном транспорте Риги для всех групп жителей, которые пользовались скидкой в 100%, кроме людей с инвалидностью. Это означает, что скидки будут отменены для пенсионеров и школьников. Такие меры связаны с распоряжением министра сообщения Талиса Линкайтса и рекомендациями об ограничении распространения коронавируса в общественном транспорте.

Также льготы будут отменены для тех, кто ездит с 50%-ной скидкой, кроме медицинских и социальных работников. Последние две категории людей в период чрезвычайного положения будут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Решение по этому вопросу администрация планирует принять в пятницу, 27 марта. Цель изменений - добиться дистанцирования людей в общественном транспорте.