Рига планирует увеличить пособия для горожан в возрасте 100 лет и старше
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Рижская дума планирует на 100 евро увеличить пособие для рижан, достигших возраста ста лет и старше, свидетельствует повестка дня комитета по социальным вопросам.

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В настоящее время пособие в размере 150 евро выплачивается один раз в год тем, кто достиг столетнего возраста. Пособие планируется увеличить до 250 евро.

Планируется, что пособие будет выплачено 43 рижанам в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года.

Для повышения пособий требуется 4300 евро.

Комитет по социальным вопросам планирует рассмотреть этот вопрос в среду, 13 июля, а окончательное решение примет Рижская дума.

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