Рига подарит Киеву 11 автобусов Rīgas satiksme

Рижское самоуправление планирует подарить столице Украины 11 автобусов Rīgas satiksme, рассказал вице-мэр Эдвард Смилтенс.
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Таким образом Рига попытается помочь городу-побратиму компенсировать утраченный общественный транспорт, пострадавший во время российской военной агрессии.
Смилтенс добавил, что автобусы планируется доставить в украинскую столицу с запчастями, а также загрузить гуманитарной помощью, например, медикаментами.
По словам вице-мэра Риги, что на следующей неделе планируется предоставить точную информацию об этой помощи Киеву.
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