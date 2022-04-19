Рига подарит Киеву 11 автобусов
Foto: LETA

Рижская дума сегодня постановила подарить столице Украины Киеву 11 автобусов Mercedes-Benz муниципального предприятия Rīgas satiksme, чтобы помочь восстановить парк общественного транспорта.

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Как сообщили в Рижской думе, для того чтобы автобусы не отправились в путь пустыми, дума вместе с фондом Ziedot.lv призывает рижан наполнить их пожертвованиями для жителей украинской столицы. До 22 апреля рижане приглашаются участвовать в акции по сбору пожертвований "Рига — Киеву", принося на пункты сбора продукты питания, хозяйственные и гигиенические товары, корм для животных.

20 апреля с 12:00 до 20:00 пожертвования можно передать на Ратушной площади, 21 апреля с 15:00 до 20:00 — у торгового центра Spice, 22 апреля с 15:00 до 20:00 — у торгового центра Akropole Alfa. До 22 апреля рижане также могут оставить пожертвования в ближайшем пункте центра жителей микрорайонов Риги на ул. Смильгя, 46, Гобас, 6a, Иерикю, 43a, Даугавпилс, 31 и Зиемельблазмас, 36.

Вместе с пожертвованиями рижан в Киев будет отправлен также подготовленный 1-й больницей груз медикаментов, перевязочных и медицинских материалов для украинских врачей.

Автобусы с пожертвованиями отправятся в Киев на следующей неделе.

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