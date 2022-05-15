Рига подготовила мероприятия на 15 мая - к Международному дню семей

Продолжается Месяц семьи: 15 мая все желающие приглашаются на мероприятия, которые пройдут в центре Риги и в микрорайонах, в музеях и центрах культуры. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

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В воскресенье, 15 мая, когда отмечается Международный день семей, в Риге пройдут тематические мероприятия для всей семьи.

В центре культуры "Ильгюциемс" в 11:00 начнется детский утренник "Lote dodas ekspedīcijā", а 15:00 и в 18:00 состоятся спектакли "Ežumilla. Mežlaumiņa baigajā biezoknī" Лиепайского кукольного театра.

В центре культуры и отдыха "Иманта" — концерт "Viss sākas ar mīlestību" семьи Холштейнсов-Упманисов, которая исполнит песни в основном на стихи Кнутса Скуйениекса и Иманта Зиедониса — "Daļa Rīgas", "Gravitātei nē", "Mosties", "Nepārtraukti, nenorimti" и др.

Праздничные мелодии можно будет услышать также в центре культуры "Малая гильдия". В 15:00 с концертом "Ar saviem spārniem Tevi apklāšu" выступит вокальный ансамбль Podziņas, солистка Анна Аманда Столере, музыканты Валдис Зилверис, Раймондс Калниньш и Андрис Грунте.

15 мая с 14:30 до 15:30 семьи приглашают во дворец культуры "Зиемельблазма" на мероприятие "Orķestromīma" ансамбля Rīgas Pantomīma — мастер-класс по воспроизведению эмоций и другие веселые представления. В 16:00 зрителей ждут необычные театральные этюды с мелодиями из хорошо знакомых многим художественных и мультипликационных фильмов.

Разнообразная программа Месяца семьи в Риге продлится до начала июня: будут концерты, акции, выставки и спектакли, творческие мастерские, спортивные соревнования и т.д.

Эти мероприятия организует рижское самоуправление, как часть общей программы Месяца семьи в Риге, созданной в сотрудничестве со столичными центрами культуры, обществами и учебными заведениями. Подробная программа мероприятий — на сайте www.kultura.riga.lv .