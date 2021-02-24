Рига пока не отменяет льготы в общественном транспорте

Рижская дума пока не планирует отменять скидки на проезд в общественном транспорте из-за Covid-19, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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Время от времени в публичном пространстве обсуждается вопрос об отмене скидок на проезд в столице, чтобы уменьшить скопление людей. В том числе на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что, в отличие от первой волны Covid-19 весной, в Риге не отменяли скидки, хотя заболеваемость в несколько раз выше.

Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил агентству LETA, что с начала осени количество пассажиров в общественном транспорте Rīgas satiksme уменьшилось примерно на 50%.

"Учет, который ведет Rīgas satiksme, показывают, что неработающие пенсионеры изменили свои привычки и избегают пользоваться общественным транспортом в часы пик, а больше пользуются им с 10 до 15 часов", - добавил мэр.

Он призывает неработающих пенсионеров, а также другие группы населения, имеющие скидки, пользоваться общественным транспортом в середине дня, когда пассажиропоток невелик.

"Это предпосылка для того, чтобы Рижская дума не пересматривала свою политику скидок в период пандемии Covid-19. В настоящее время пересмотр политики скидок не планируется", - сказал Стакис.

В то же время Rīgas satiksme продолжает анализировать ситуацию и готово принимать оперативные решения, например, о пуске дополнительного транспорта по конкретным маршрутам.

27 марта 2020 года временная администрация Рижской думы решила отменить скидки на проезд в общественном транспорте Риги, в том числе для школьников и пенсионеров. С окончанием первого чрезвычайного положения скидки были восстановлены.