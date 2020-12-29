Рига: поликлиники предложат койки для выписанных из больниц пациентов с Covid-19
Foto: DELFI

Достигнута договоренность о том, что поликлиники предложат в Риге койко-места для выписанных из больниц пациентов с Covid-19, которых нельзя сразу доставить домой, сообщила в интервью Латвийскому радио государственный секретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

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Планируется, что эти койки будут доступны в Риге сразу после Нового года.

Она также рассказала, что амбулаторные учреждения уже участвуют в оказании помощи на дому пациентам с Covid-19, в том числе выезжают на дом.

Мурмане-Умбрашко подчеркнула, что в понедельник на совещании специалистов здравоохранения было принято решение пока не ограничивать оказание амбулаторных медицинских услуг. Вместо этого планируется установить более строгие требования эпидемиологической безопасности для больниц в отношении амбулаторных услуг.

Амбулаторные учреждения должны будут контролировать потоки пациентов, чтобы они не перекрывались. Медицинские учреждения уже доказали, что могут это обеспечить.

Госсекретарь признала, что медики болеют довольно часто, и пациенты нередко приходят на плановые визиты больными. Не исключено, что получение амбулаторных услуг замедлится, но приостановлены они не будут.

Если в ближайшие дни заболеваемость не будет стремительно расти, услуги не будут ограничены, но в противном случае возможны дополнительные ограничения, сказала госсекретарь.

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