Рига получила последние 20 низкопольных трамваев

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme получило последние из поставки 20 низкопольных трамваев. Об этом сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

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Из 20 новых трамваев 15 — трехсекционные и 5 — состоят из четырех секций. Последняя поставка позволит пускать по 1-му и 11-му маршрутам только низкопольные трамваи.

Сейчас трамвайный парк Rīgas satiksme насчитывает 106 трамвайных составов, из которых 46 транспортных средства — низкопольные, 60 — старые трамваи.

Предприятие подчеркивает, что низкопольные трамваи удобны для людей в годах, пассажиров с детьми, людей с нарушениями в передвижении. В целом такие трамваи делают среду в общественном транспорте более дружелюбной и комфортной.

Поставка низкопольных трамваев были возобновлены в начале этого года.

Как сообщает LETA, трамваи предоставлены в рамках закупки 2016 года, общая сумма закупки — 62 597 477 евро. В результате этой закупки был заключен договор между Rīgas satiksme и чешским предприятием Škoda Transportation о поставке 20 низкопольных трамваев.