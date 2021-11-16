Рига постарается стать городом zero waste
Foto: LETA

Во вторник, 16 ноября, депутаты Комитета жилья и окружающей среды Рижской думы поддержали предложение о стремлении Риги стать zero waste или городом без отходов.

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Как депутатов проинформировали в Департаменте жилья и окружающей среды, схема сертификации городов с нулевыми отходами является независимым стандартом сертификации третьей стороной, основанным на методологии zero waste и призванным помочь муниципалитетам в достижении целей Европейского Союза (ЕС) и национальных целей в управлении отходами.

Согласно действующим директивам ЕС, к 2035 году Латвия должна достичь различных целей в области управления отходами. Например, количество подготовленных к повторному использованию и переработке муниципальных отходов должно быть увеличено как минимум до 65% к 2035 году.

Также необходимо обеспечить сокращение доли вывозимых на свалки муниципальных отходов до 10% от общего количества образующихся в самоуправлении отходов или даже меньше.

Учитывая тот факт, что в столице образуется наибольшее количество отходов из общего количества отходов в Латвии, Рига имеет самое непосредственное влияние на достижение этих целей.

В целях содействия более обширной и доступной сортировке мусора в Риге были разработаны поправки к обязательным правилам по управлению городскими отходами.

Начато проектирование восьми пунктов сбора отсортированных отходов, ведутся работы по расширению сети общественных пунктов сортировки и пересмотру сети мобильных пунктов сбора опасных отходов.

В сотрудничестве с предприятиями по обхозяйствованию отходов и Управлением коммуникациями Рижской думы был разработан единый план раздельного сбора отходов.

Для того, чтобы стать городом без отходов, самоуправление должно иметь план безотходной деятельности, который включает количественные цели и реализуемую политику.

Рижская дума должна провести анализ ситуации в отношении состава отходов в своем муниципалитете и установить конкретные цели по увеличению количества собираемых и перерабатываемых твердых бытовых отходов, а также выполнить другие требования.

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