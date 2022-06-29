Рига построит жилье и центр дневного ухода для людей с тяжелыми функциональными нарушениями

Рижское самоуправление планирует построить первый дом семейного типа для людей с тяжелыми функциональными нарушениями и центр дневного ухода. Новые здания могут находиться по адресу улица Приедайнес 11.

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Строительство может обойтись примерно в 4.6 миллионов евро. Чтобы получить средства, Рижская дума уже поддержала получение кредита в Госкассе.

До сих пор ни один из проектов плана Деинституционализации (Деинституционализация — это процесс, который позволяет людям, нуждающимся в постоянном уходе, получать поддержку в домашней среде, прим. ред.) не был рассчитан на людей на людей с тяжелыми или очень тяжелыми функциональными нарушениями, рассказывает председатель председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Рядом с домом будет построен также центр дневного ухода, в который люди, живущие неподалеку, смогут приводить своих родственников и возвращаться к работе и общественной жизни.

В доме будут места для 16 человек с тяжелыми расстройствами психического характера. Еще 20 мест будут доступны в центре дневного ухода.

Квартиры семейного типа сделаны так, чтобы в одной квартире вместе жили не более четырех человек. У всех есть своя спальня, а кухня и гостинная общие. За каждой такой группой ухаживает профессиональный вспомогательный персонал. Для этого город заключил договор о сотрудничеств с обществом негосударственных организаций "Латвийское движение за независимую жизнь".

Запланированные строительные расходы — 2,7 миллионов евро, а предполагаемая стоимость центра дневного обслуживания — от 0,8 миллионов евро.

Остальные затраты по проекту включают разработку проекта строительства и авторский надзор, благоустройство территории, оборудование и строительный надзор, а также строительство наружных инженерных сетей.

Более трех миллионов евро планируется обеспечить из бюджета самоуправления. Остальные средства выделит государство и Европейский Союз.

Сейчас в Риге есть семь квартир семейного типа, первая из них построена более, чем 20 лет назад. В Латвии квартиры такого типа есть еще в 19 самоуправлениях.