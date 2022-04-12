Рига призывает правительство увеличить дотацию на питание каждого ученика минимум на один евро

Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы (RD IKSK) направил правительству письмо с просьбой принять меры для обеспечения с начала следующего года — с сентября 2022 года — качественных и соответствующих нормативным требованиям продуктов питания в образовательных учреждениях.

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Письмо также направлено в Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство благосостояния и Министерство окружающей среды и регионального развития.

В самоуправлении пояснили, что с учетом сложившейся ситуации принято решение рассмотреть вопрос о ситуации с питанием в школах и детсадах на заседании Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы в четверг, 14 апреля.

На совещание планируется пригласить представителей родительских организаций, поставщиков услуг общественного питания, а также специалистов Минздрава, чтобы найти наиболее оптимальное решение для всех вовлеченных сторон.

Согласно Правилам Кабинета министров, дотация на школьный обед составляет 1,42 евро, эта сумма не менялась с 2014 года. Сейчас 50% суммы субсидируется государством и 50% — самоуправлениями. По данным Центрального статистического управления, с 2014 года стоимость прямые расходы на питание увеличились более чем на 50%.

Самоуправление информирует, что уже в 2021-2022 учебном году, с возобновлением очного обучения, поставщики услуг общественного питания выразили обеспокоенность тем, что существующая плата за питание не покрывает рост цен на рабочую силу, товары и услуги.

Принимая во внимание обстоятельства, связанные, в первую очередь, со стремительным ростом стоимости ресурсов, сложно выполнить первоначальные требования заключенных договоров о закупках, поэтомуЛ атвийское объединение общественного питания и Ассоциация предприятий общественного питания образовательных учреждений обратились в Рижское самоуправление с просьбой уже в апреле увеличить плату за школьный обед на 0,30 евро, за дошкольный завтрак, обед и полдник — на 0,50 евро.

В качестве краткосрочного решения Рижская дума на заседании 30 марта приняла решение об изменении платы за услуги общественного питания в образовательных учреждениях столицы.

В самоуправлении пояснили, что в результате этих поправок в период с апреля по август 2022 года расходы бюджета самоуправления на общественное питание увеличатся на 877 512 евро.

Чтобы Рижское самоуправление и дальше могло обеспечивать питание в школах и детсадах, Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы просит правительства пересмотреть проект доклада, в котором бы принимались уже свежие статистические данные о росте цен на рабочую силу, товары и услуги, и в котором бы признавалась необходимость повышения дотации муниципалитетом минимум на один евро на питание каждого учащегося.