Рига продолжает обустройство столичных мест для купания. Какие изменения пережили городские пляжи?

Рижское самоуправление призывает жителей использовать официальные места для купания и отдыха в столице, где летом продолжаются работы по улучшению инфраструктуры, сообщили в столичной думе.

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В нескольких популярных местах для отдыха были пополнены запасы песка: в местах для купания на Луцавсале и Кипсале песок был добавлен к детским площадкам, а у озер Бабелиша и Велнэзерс — в местах для принятия солнечных ванн. Также пополнены запасы песка в зоне активного отдыха на реке Бульупе.

Работы по разрыхлению и просеиванию песка в этом году ведутся более интенсивно, поскольку из-за весенних бурь и сильных ветров в песке увеличилось количество камышка, веток и других органических отходов.

Во время купального сезона сбор и вывоз отходов из специальных мест для отдыха проводится ежедневно. Также в местах для купания размещено 72 биотуалета, обеспечивается их ежедневное обслуживание.

В месте для купания в Вецаки в этом году был установлен новый понтонный прогулочный мостик между выходами к морю на улицах Селгас и Плудмалес в соответствии с требованиями доступности окружающей среды. Тем временем в месте для купания в Вакарбулли установлено семь двусторонних пляжных скамеек.

Кроме того, установлено 12 новых кабинок для переодевания: шесть в Вакарбулли, четыре в Даугавгриве и две на Кипсале.

В местах для купания на Луцавсале и в Даугавгриве установлены мобильные контейнерные модули для обеспечения работы спасательной службы в летний период, а на Кипсале сейчас проводится исследование подводной части зоны купания с целью обеспечения безопасности.

Рижская дума напоминает, что в столице есть восемь официальных мест для купания: в в море разрешено купаться в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаки, в Даугаве — на Румбуле, Луцавсале и Кипсале. Также разрешено купаться в озере Бабелиша. Кроме того, в неофициальном месте для купания на озере Кишэзерс дежурят сотрудники службы спасения Рижской муниципальной полиции. Из-за загрязнения, обнаруженного на прошлой неделе, купание в Румбуле пока запрещено, также не рекомендовано купаться в озере Юглас.

В местах для купания установлены информационные щиты, на которых отмечены границы купальной зоны, местонахождение и телефон спасательной службы, контактные данные осблуживающего предприятия, информация о правилах безопасности и общественного порядка, запрет на домашних животных, а также знаки, указывающие на классификацию воды.

Также в купальных зонах в воде установлены разграничивающие буи. Специально огорожены сектора, где могут купаться дети.

В этом году также были подняты голубые флаги в двух местах для купания — Вецаки и Вакарбулли. Это свидетельствует о наличии экологического просвещения и доступности информации, отличном качестве воды, управлении и предоставлении услуг, а также безопасности в зоне купания. С мая купальня на Кипсале приобрела официальный статус.