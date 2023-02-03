Рига просит Сейм предоставить самоуправлению право контролировать использование самокатов
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Рига просит Сейм предоставить самоуправлению право контролировать использование электросамокатов в городе, что предусмотрено в предложениях Рижского самоуправления о поправках к закону о дорожном движении.

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Это значительно повысит безопасность пользователей самокатов и остального населения, а также улучшит порядок использования средств микромобильности.

В отношении электросамокатов, предназначенных для оказания коммерческих услуг, предложения предусматривают право самоуправления определять зоны, где их размещение и использование запрещено. Местное самоуправление также будет определять порядок выдачи, аннулирования или временной приостановки лицензий для частных лиц, предлагающих электросамокаты в городе.

Поправки предусматривают контроль скорости движения электросамокатов, а также оговаривают, что его водитель должен иметь право управления транспортным средством любой категории, в том числе удостоверение велосипедиста.

Таким образом, будет обеспечено участие в дорожном движении людей, изучивших правила дорожного движения, а также можно будет контролировать участников дорожного движения.

С учетом опыта других стран поправки также предусматривают, что электросамокаты должны быть оснащены государственными регистрационными номерами, а их регистрация будет обязательной.

"В Риге, как и в других европейских мегаполисах, за последние годы значительно увеличилось количество пользователей электросамокатов и различных других средств микромобильности. В то же время выявились проблемы с безопасностью", — заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

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