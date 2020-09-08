Рига технически готова к началу отопительного сезона
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Siltumserviss Rīga сообщает, что подготовительные работы к отопительному сезону вышли на финишную прямую, и отопительный сезон в домах, которые обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks, будет начат вовремя. По желанию большинства жильцов дома его можно будет начать даже раньше, обратившись в Rīgas namu pārvaldnieks.

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С весны 2018 года проходила целенаправленная модернизация и ремонт отопительных систем. На свои средства Siltumserviss Rīga постепенно модернизирует и пополняет систему удаленного мониторинга теплоузлов, которая позволяет не только собирать данные, но и регулировать температуру по мере необходимости. Полезность этой системы особенно проявилась во время пандемии, когда сотрудники предприятия смогли получить всю необходимую информацию о состоянии теплоузлов удаленно.

Siltumserviss Rīga создал отделение контроля качества и проводит регулярные опросы потребителей, чтобы работать над исправлением недочетов.

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rus.DELFI.lv

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