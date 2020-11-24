Рига: ул. Марияс и Чака начали готовить к эксперименту с временными велополосами
Foto: AP/Scanpix/LETA

На улице Марияс и Александра Чака проходят последние подготовительные работы, чтобы в декабре начать эксперимент с временными велополосами. Уже в настоящее время Департамент сообщения проводит мониторинг данных интенсивности движения и опозданий транспорта на улице Марияс, Александра Чака и Кр. Барона, сообщает столичное самоуправление.

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Анализ первой информации по поводу запрещения маневра левого поворота с улица А.Чака на улицу Элизабетес свидетельствует, что в настоящее время проблемы связаны с утренними часами, в течение остального дня эти проблемы менее выражены.

Департамент сообщения подчеркивает, что технических проблем для запрещения этого маневра поворота нет, но следует учитывать, что при таком решении увеличится интенсивность движения на четырех маршрутах: улица Дзирнаву-улица Кр.Барона-улица Элизабетес; улица А.Калниня-улица Кр.Барона-улица Элизабетес; улица Меркеля-улица Кр.Барона-улица Элизабетес; улица 13 января-улица Сатеклес.

Одновременно обсуждался и вопрос о создании велополос в двух направлениях на улице Дзирнаву, если будет принято решение о создании велополосы на улице А.Чака.

Департамент рассматривает и вопрос о размещении платформ, чтобы решить проблемы, которые наблюдаются на остановках общественного транспорта. При этом департамент отмечает, что это нельзя будет сделать раньше, чем в феврале.

Получены и многие отклики от жителей — и позитивные, и негативные. Департамент призывает жителей быть понимающими и напоминает, что для транзита можно использовать альтернативные варианты, например, ехать со стороны Даугавы по маршруту: улица Сатеклес — улица Валмиерас- улица Меркеля- улица Бривибас- улица Пернавас- улица Краста-Южный мост- улица Пиедруяс- улица Браслас или ехать со стороны Пурвциемса по маршруту: улица Браслас- улица Пиедруяс-Южный мост- улица Краста¬-улица Пернавас- улица Сенчу- улица Зирню- улица Кр.Валдемара (Сканстес).

В настоящее время ведется работа над улучшением ситуации на улице Александра Чака, чтобы эксперимент проходил по возможности успешнее.

Эксперимент с временными велополосами начнется в декабре и продолжится до апреля. Экспериментальные велополосы на улице Александра Чака были созданы 11 ноября.

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