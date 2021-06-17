Рига увеличила дефицит бюджета. Инвестиции направлены на 2-ю очередь Восточной магистрали, велодорожки и транспортную инфраструктуру

В среду, 16 июня, Рижская дума внесла поправки в городской бюджет-2021. Расходы Рижского самоуправления в этом году на неполные 136 млн евро превышают доходы. Теперь расходы основного столичного бюджета составляет 1,076 млрд евро, доходы — 940, 658 млн евро.

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Поправки предусматривали увеличение доходов городского основного бюджета на 24 млн евро, расходов — на 35,9 млн евро.

В ходе рассмотрения поправок к бюджету правящая коалиция Рижской думы отклонила предложения оппозиции: повысить на 100 евро пособия политрепрессированным, выплатить работникам учебных заведений пособие в размере 200 евро, компенсируя тяжелые условия работы во время пандемии Covid-19 и увеличить пособие по рождению ребенка до 500 евро.

В целях разогрева экономики и снижения последствий кризиса, вызванного Covid-19, Рижская дума существенно повысила объем средств, выделяемых на инвестиционные проекты, проинформировало Управление коммуникации Рижской думы. Будут реализованы те проекты, которые уже рассмотрел Кабинет министров. Планируется, что самоуправление заявит дополнительно инвестиционные проекты на общую сумму в 78 млн евро, которые будут реализованы в течение двух лет. В этом году планируется реализовать проекты на сумму в 43,5 млн евро.

Для реализации проектов будут использоваться займ, софинансирование госбюджета и софинансирование самоуправления.

Крупнейшим проектом станет 2-я очередь Восточной магистрали, в сфере сообщения планируется построить велодорожки "Центр-Зиепниеккалнс" и "Иманта-Даугавгрива", перестроить перекресток улиц Маскавас и Крустпилс, отремонтировать путепровод Карля Улманя гатве на улице Юркалнес.

В сфере образования будут реализованы проекты на общую сумму в 15 млн евро. Предусматривается инвестировать в создание школьной инфраструктурной сети технологического обеспечения комепетентностного подхода в образовании, возведение вентиляционных систем в трех учебных заведениях, обеспечение требований гигиены и благоустройство территорий детсадов. Самоуправление также возьметсчя за проекты цифровой трансформации.

Дополнительно перераспределено финансирование, которое изначально выделялось на мероприятия, несостоявшиеся или изменившие формат из-за пандемии Covid-19.

Предусмотрено финансирование проекта "Rīgas vasara 2021," выделены средства на обустройство и эксплуатацию эстрады Межапарка, увеличено софинансирование сохранения памятников культуры и сакрального наследия. Также выделено финансирование Бюро архитектора Риги — на конкурсы эскизов создания монументального декоративного акцента на площади Независимости и площади памяти в Золитуде на месте трагедии. Средства будут направлены и на внедрение ваучера на услугу домашнего ухода для детей с особыми потребностями.