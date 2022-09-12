Рига: в средней школе Тейки на следующей неделе уроков не будет — все учителя примут участие в забастовке

В связи с грядущей бессрочной забастовкой сотрудников сферы образования и науки весь преподавательский состав Рижской средней школы Тейки. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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В Рижской средней школе Тейки на следующей неделе будут бастовать абсолютно все учителя, которые преподают какой-либо предмет. На практике это означает, что уже с утра понедельника, 19 сентября, и на протяжении всей рабочей недели двери этой школы будут закрыты.

"Те, кто бастует, сидят дома и делают, что хотят. Да", — заявила директор Рижской средней школы Тейки Гуна Пудуле.

Учителей не будет неделю, некоторые планируют вернуться после этого, но не все. Забастовку продолжат те педагоги, которые могут это себе позволить, например, преподаватели, получающие пенсию по старости, имеющие второе рабочее место или возможность рассчитывать на доход своего супруга. На следующей неделе в школе будут проходить только некоторые занятия по интересам, кружки во второй половине дня, а это означает, что родителям придется полностью перестроить распорядок дня.

"Забастовка — это формат, который, к сожалению, приносит неудобства. На то она и забастовка. У родителей обязательно возникнут неудобства. Но на всех родительских собраниях мы говорили, что учебный процесс не будет проходить с 19-го числа, что нужно считаться с этим и думать, куда девать детей, и, по крайней мере те родители, которые были на собрании, выразили поддержку и заявили, что мы вместе с вами", — сказала Пудуле.

Юрис Риекстиньш — отец троих детей. Его дочь Анце учится во втором классе, Кате — первоклассница. Третий ребенок Риекстиньша сейчас ходит в детский сад. Все трое детей находятся в том возрасте, когда их нельзя оставлять без присмотра. Даже в быту дети еще не самостоятельны.

"Я лично ежедневно работаю удаленно, но неудобство в том, что пока ребенок дома, ты не можем толком работать. Ребенок требует внимания, он хочет внимания. Сложно это объединить с работой, поэтому нужно приспосабливаться, много планировать. Детей также нужно выводить гулять. Нужно двигаться, нельзя весь день сидеть дома. В этом смысле это неудобство", — сказал отец троих детей.

По его словам, помогать с уходом за детьми во время забастовки педагогов будут их бабушка с дедушкой.

Семья Риекстиньшей поддерживает забастовку, поскольку видит, что детям в школе нравится, и хочет улучшения условий работы педагогов. В забастовке не будут участвовать сотрудники детского сада, куда ходит младший ребенок. Но его сложно будет заставить идти в детский сад, когда сестры будут оставаться дома. В каждом образовательном учреждении, которое будет участвовать в забастовке, количество участников и ее продолжительность могут различаться.