Рига: в связи с ростом цен на энергоресурсы школам выделят четыре миллиона евро

Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту поддержал поправки к бюджету на 2022 год, выделив четыре миллиона евро на покрытие расходов на коммунальные услуги в связи с повышением цен на электроэнергию и тепловую энергию.

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Четыре миллиона евро будут распределены между различными образовательными и культурными учреждениями для обеспечения их работы на этапе повышения цен на энергоресурсы.

Большое беспокойство вызывает хоккейная школа "Рига", в которой в течение года планируется провести определенное количество тренировок, чтобы образовательное учреждение прошло аккредитацию. Поэтому, если учебное заведение не сможет обеспечить необходимые тренировки зимой, тогда Министерство образования и науки (МОН) сможет пригрозить определенными санкциями.

Отвечая на вопрос депутата думы Дайниса Лоциса (НО) о рассмотрении альтернатив, председательница правления Управления спорта и молодежи Рижской думы Дина Виксна отметила, что выбор альтернатив зависит от многих внешних факторов. Например, в случае суровой зимы тренировки хоккейной школы могли бы проходить в Рижской 84-й средней школе, где есть открытый каток.

Похожая ситуация сейчас наблюдается в плавательных комплексах, где уже два года не проводились обязательные занятия по плаванию для детей.

Также департамент провел анализ расходов всех бюджетных программ и уточнил планируемые расходы до конца 2022 года, в результате чего проведена реструктуризация между бюджетными программами.

В целом поправки к бюджету 2022 года утверждают дополнительное финансирование в размере 7,2 миллиона евро. В целях покрытия ранее упомянутых коммунальных услуг планируется выделить три миллиона евро на оплату расходов от питания воспитанников образовательных учреждений и 200 000 — на установку рождественских светильников в зелени Городского канала от улицы Кр. Барона до Рижского Свободного порта.

При обсуждении освещения города упоминались различные меры экономии, которые будут реализованы в этом году, например, на набережной в этом году не будет установлена ​​рождественская елка.

Депутат думы Олег Буров ("Латвия на первом месте") призвал рассмотреть возможность привлечения частных компаний или частных лиц к спонсорству освещения Риги в праздничные дни.

Агнесе Логина ("Прогрессивные") также согласилась с тем, что в будущем следует рассмотреть вопрос о привлечении частного сектора к освещению Риги. "Нужно продвигать возможность для людей создавать радость за свой счет", — сказала Логина.