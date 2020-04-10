Рига возьмет кредит на 20 лет для строительства Скултского путепровода

В четверг, 9 апреля, временная администрация Рижской думы поддержала использование среднесрочного займа в размере до 20,99 млн евро для строительства Скултского путепровода. Срок возврата кредита составляет до 20 лет, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Общие расходы на реализацию проекта составляют 45,4 млн евро, из которых 27,15 млн евро — финансирование европейского Фонда сплочения, один миллион — дотация из госбюджета Латвии. Общая сумма расходов, относящаяся к проекту, составляет 31,90 млн евро, не относящихся к проекту — 13,50 млн евро

В ходе реализации этого проекта построят путепровод над железной дорогой и упорядочат уличную сеть на Саркандаугаве. Согласно договору, заключенному Департаментом сообщения, работы начнутся в ближайшее время.

Длина путепровода составит 770 метров, на нем будет четыре полосы движения между пр. Виестурса и ул. Твайка. Также построят все перекрестки и подъездные дороги, относящиеся к новой трассе. Проект предусматривает и улучшение пешеходной инфраструктуры, а на участке пр. Виестурса от пр. Межа до железнодорожной станции "Мангали" построят инфраструктуру для велосипедистов.

Новый путепровод примет грузовые транзитные потоки, идущие в Рижский порт, на участке от ул. Бривибас до пр. Виестура. Предполагается, что Скултский путепровод в ближайшие годы решит проблему пробок на железнодорожном переезде на ул. Тилта, а также сделает движение более безопасным и удобным для всех его участников — автоводителей, пешеходов и велосипедистов. Путепровод планируется построить до конца 2022 года.