Рига возьмет кредит в размере 63 474 евро на камеры наблюдения в заповедниках и дюнах

Согласно принятому Рижской думой в среду решению самоуправление возьмет кредит в размере 63 474 евро на установку камер наблюдения в заповедниках и дюнах на территории столицы.

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На реализацию указанного проекта для приобретения пяти камер планируется потратить до 74 676 евро. Таким образом стоимость одной видеокамеры оценивается в неполные 15 000 евро.

Как сообщает управление коммуникации Рижской думы, в Риге пять особо охраняемых территорий: природный парк "Пиеюра", природный заповедник "Яунциемс", природный заповедник "Вецдаугава", природный заповедник "Кремери", а также геолого-геоморфологический памятник природы "Дюны Буллю".

Общая площадь охраняемых территорий в Риге составляет 2552 га. На указанных территориях расположены леса, охраняемые Европейским союзом (ЕС) биотопы — лесистые прибрежные дюны и различные другие охраняемые биотопы европейского значения.

По этим территориям за пределами дорог запрещено передвигаться на механических транспортных средствах, в том числе автомобилях, тракторах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, мопедах и снегоходах, за исключением случаев, когда движение связано с управлением, надзором за этими территориями, выполнением задач по обороне страны.

Кроме того, на этих территориях есть лесной массив, а в соответствии с законом о лесе использование транспортных средств в муниципальном лесу разрешено только при движении по дорогам и естественным проезжим частям, за исключением передвижения с целью охраны леса, национальной обороны или обеспечения общественной безопасности, а также для работ лесного хозяйства.

На практике, однако, на этих территориях наблюдается движение транспорта, уничтожающее природные ценности. Кроме того в лесах и на зеленых территориях производится незаконная утилизация различных видов отходов.

Цель проекта — зафиксировать нарушения (проезд через дюны и лес, вывоз мусора) и передать их в муниципальную полицию, повысив эффективность работы за счет использования технических средств и бесконтактных решений.

"Большим преимуществом этих камер видеонаблюдения является то, что они портативные. С целью максимально эффективного выявления нарушителей мы сможем перемещать эти камеры в ответ на поступающие от жителей сигналы о наиболее часто страдающих от проезда и свалок мусора территорий", — сказал исполняющий обязанности директора департамента Эдийс Пелшс.

В настоящее время определены места, где должны быть размещены камеры: Вецаки, Вакарбулли, дюны Буллю. Жителей также призывают сообщать о местах на охраняемых территориях, где должны быть установлены камеры.

Депутаты задавали много вопросов о стоимости камер видеонаблюдения, спрашивая, можно ли их купить дешевле.

Депутатам пояснили, что указанные камеры соответствуют необходимым требованиям качества и безопасности, а также могут быть подключены к системе видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции.