Рига временно закроет несколько маршрутов общественного транспорта

Начиная с 21 марта, в Риге будут закрыты некоторые маршруты общественного транспорта, а другие маршруты будут ездить по графику выходного дня, сообщали порталу DELFI в Рижской думе.

Закрытые маршруты:

Автобусы 4z, 35, 59, 9 трамвай, 322, 341 и 244 маршрутка. Помимо этого, будут закрыты все ночные маршруты. 52 и 57 автобус, а также 13 троллейбус, 203, 204, 209, 2014, 224, 233, 263, 271, 300, 316, 336, 337, 338, 346 и 370 маршрутки перестанут курсировать по выходным.

Будут курсировать в рабочие дни по графику выходного дня:

5, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 43, 51, и 52 автобус, а также 11 троллейбус и 214, 316, 338, 346 маршрутки. 224, 233, 336 и 370 маршрутки будут ездить согласно воскресному графику, а 271 маршрутка будет ездить по субботнему графику.

В расписании многих других маршрутов также будут изменения, сообщили в Rīgas satiksme. Подробно об изменениях можно узнать на сайте муниципального перевозчика.

Изменения основаны на том, как пассажиры используют общественный транспорт после объявления чрезвычайной ситуации в стране. Как уже сообщалось, до 14 апреля в Латвии в силе ряд ограничений, а также закрыты школы и вузы.