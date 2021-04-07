Рига вводит единую проверку для поступления в средние школы и государственные гимназии

Чтобы поступить в одну из рижских государственных гимназий с 7 или 10 класса или в 10 класс одной из средних школ, ученикам надо будет пройти единую вступительную проверку, сообщила агентству LETA представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самоуправление хочет, чтобы результат вступительной проверки был годен для нескольких школ. Для поступающих в 10 класс проверка состоится 15 мая, а для желающих поступить в 7 класс гимназий - 22 мая.

Чтобы поступить в Рижскую государственную Немецкую гимназию, необходимо пройти вступительную проверку знаний немецкого или английского языка, а чтобы поступить во гуманитарный класс Второй государственной гимназии, надо пройти комбинированную проверку знаний языка и истории.

Информация о вступительных проверках будет доступна на сайте www.izglitiba.riga.lv, а также на домашних страничках школ.