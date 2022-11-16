Рига выделила более полумиллиона евро на уборку снега в центре столицы этой зимой

Рижское самоуправление зарезервировало 650 000 евро на уборку центра города зимой, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге.

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В этом году до 31 декабря на уборку города в бюджете предусмотрено 150 000 евро, однако расходы на чистку тротуаров будут зависеть от количества снега.

Ланге напомнил, что Рижское самоуправление в течение трех лет планирует перейти на централизованную уборку тротуаров зимой.

Этой зимой планируется централизованно убирать тротуары исторического центра Риги. В историческом центре примерно треть тротуаров будет убирать Управление по благоустройству территории Риги, а остальную часть — два предприятия.

По словам Ланге, договоренности о чистке тротуаров заключены с компаниями Clean R и Hagberg.

Как сообщил исполнительный директор самоуправления, для облегчения механизма уборки улиц, постепенно будет уменьшено количество парковок, которые находятся на тротуарах.

Как сообщалось ранее, Рижская дума приняла решение перейти на централизованную уборку улиц. Этой зимой централизованно будет проводиться уборка столичного центра, далее будет осуществлена уборка тротуаров в Вецриге, а также уборка улиц второй категории. В третий год тротуары также будут централизованно чистить на улицах третьей категории.

Изначально было рассчитано, что уборка всех тротуаров может обойтись в примерно три миллиона в год.

В этом году уборку проезжих частей улиц будут обеспечивать предприятия Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs, в которые объединены ряд компаний, в том числе Roadeks, Rīgas Tilti, Pilsētas Eko Serviss и Ceļu Pārvalde.

Улицы Риги будут убираться в приоритетном порядке — начиная с магистральных улиц и улиц, по которым курсирует общественный транспорт, мостов и путепроводов, а также велоинфраструктуры. После будет произведена уборка более мелких улиц. В этом году особое внимание будет уделяться уборке снега у пешеходных переходов и на перекрестках.

Кроме того с завтрашнего дня, 17 ноября, разрешенная скорость на Южном мосту будет снижена до 50 километров в час. Снижение скорости на Южном мосту является ежегодной мерой с целью повышения безопасности дорожного движения на эстакадах моста.