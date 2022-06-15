Рига выделит более 150 000 евро на съемные квартиры для бездомных

Для снижения риска социальной изоляции бездомных и способствования их включению в общество, Комитет по социальным вопросам Рижской думы поддержал выделение более 150 000 евро для пилотного проекта Фонда общественной интеграции (SIF), который предусматривает возможность для бездомных остаться в съемных квартирах.

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Как сообщили агентству LETA в Коммуникационном управлении Рижской думы, бездомных сложно мотивировать работать, поэтому у них нет доходов, чтобы сделать первый взнос за аренду квартиры и производить регулярные платежи. Бездомные привыкают к предоставляемым приютом удобствам и не хотят решать вопрос своего места жительства за счет улучшения качества жизни.

В Риге создано несколько служб помощи в ситуациях, когда человек потерял жилье. Помимо приютов и ночлежек также есть места временного проживания, пансионаты, центры социальной реабилитации для бездомных.

Опыт мира и Латвии показывает, что необходимы новые подходы и услуги, которые бы помогли людям вырваться из "заколдованного круга бездомности", предоставляя помощь лицам, которые хотят и мотивированы разрешить ситуацию.

Для уменьшения связанных с бездомностью проблем, в рамках проекта будет идти поиск решений, который позволят предоставить мотивирующую поддержку бездомным, обеспечивающую возможности развития коммуникативных и жизненных навыков, снижение зависимости, способствование трудоустройству и сохранение жилья.

Будет разработано описание услуг и пилотное предоставление мер поддержки на срок до 15 месяцев, например, консультаций специалистов, консультаций по восстановлению социальных навыков, приемов у психолога, мер по улучшению здоровья и гигиены, а также обеспечения доступа к жилью.

Для реализации проекта SIF предусмотрел расходы по договору на обслуживание, также запланировано компенсация от самоуправления в размере 3000 евро на одного человека для частичного покрытия обеспечения жилья. Если расходы будут превышать эту сумму, покрытие дополнительных расходов обеспечит самоуправление.

Учитывая, что у Рижского самоуправления нет свободных социальных квартир для предоставления бездомным, муниципалитет определил потенциального поставщика услуг, который может обеспечить по крайней мере 20 съемных квартир. В среднем затраты на одну квартиру в месяц составят 650 евро.

Исходя из этой цены, было подсчитано, что это обойдется в 195 000, из которых необходимое софинансирование Рижской думы составляет 120 000 евро. Также требуется еще 31 574 евро муниципального софинансирования для администрирования проекта.

Прошлой зимой Рижское самоуправление в приютах обеспечило до 862 свободных мест, что на 102 места больше, чем в сезоне 2020/2021. Среднее количество клиентов в день в приютах составило 706 человек в сутки. Всего в Рижском приюте и ночлежках есть до 1087 мест в сутки.

Больше всего бездомных — 29% — люди в возрасте от 41 до 50 лет, 17% в возрасте от 62 до 70 лет, 16% в возрасте от 31 до 40 лет. В свою очередь, 8% старше 71 года.