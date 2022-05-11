Рига выплатила украинским беженцам почти 3 млн евро; государство не компенсировало ни цента

Рижское самоуправление выплатило гражданским жителям Украины неполных три миллиона евро в виде пособий, до сих пор муниципалитет не получил от государства ни цента в виде компенсаций. Об этом заявила сегодня на заседании Комитета по социальным вопросам Рижской думы глава Департамента благосостояния столичного самоуправления Ирена Кондрате.

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В случае, если государства не выплатит самоуправлению обещанную компенсацию, к концу года может сложиться ситуация, что у Риги вообще не будет денег на пособия.

Кондрате признала, что социальная система Риги исчерпала человеческие ресурсы. С 26 февраля, когда в Ригу прибыли первые беженцы из Украины, сотрудники Рижской социальной службы участвуют в оказании им помощи. Сейчас 70 сотрудников оказывают поддержку беженцам помимо своих прямых обязанностей, работая в центре для беженцев в три смены. На сегодняшний день различные виды помощи оказаны почти 5000 человек, сообщил Кондрате.

Она признала, что в отсутствие войны кризис все же можно было бы преодолеть, но сейчас ведомство разрабатывает план для случая B, если не будет дополнительного финансирования на зарплаты сотрудников. По словам Кондрате, план В предусматривает и то, что какие-то услуги могут стать недоступны.