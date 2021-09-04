Рига заняла 35-е место среди городов Европы по привлекательности для инвестиций

Латвийская столица заняла 35-е место в рейтинге привлекательности европейских городов, наиболее привлекательных для инвестиций в ближайшие три года, сообщила аудиторская компания EY, ссылаясь на данные исследования EY Attractiveness Survey Europe.

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Самый привлекательный с этой точки зрения город в Европе — Лондон. Далее следуют Стокгольм, Франкфурт, Брюссель, Париж, Амстердам, Роттердам, Берлин, Глазго и Милан.

Ригу делит 35-е место с такими городами как Братислава, Лодзь, Порто, Марсель и Вильнюс. Близко к рейтингу Латвии — Валенсия, Гамбург и Бухарест. Таллинн в рейтинге 40 европейских городов, привлекательных для инвестиций, в этот раз не упоминается.

В исследовании говорится, что в ближайшие годы рост вложений будет наблюдаться в сфере цифровой экономики (IT, телекоммуникации, медиа) — такое мнение высказали 51% опрошенных инвесторов. Еще 36% инвесторов говорят, что рост инвестиций будет обеспечиваться за счет сферы зеленой энергетики, 27% полагают, что рост ожидается в сфере здравоохранения, а 21% полагают, что рост будет обеспечиваться за счет сферы мобильности и транспорта.

"Наше исследование показывает, что Рига заметна на будущей карте вложений инвесторов и конкурирует с другими крупными и важными европейскими городами. Главное, что мы должны учитывать в инвестиционной конкуренции — это содействие технологическим навыкам, поскольку 92% инвесторов указали это как важный элемент при выборе места вложений в исследовании. За этим фактором следует уровень инновационного развития, общая среда цифровых услуг и распространение технологий в обществе", — сказал руководитель Отдела стратегии и деловых консультаций EY в странах Балтии Гунтарс Кролс.

Он отметил, что выбор места для инвестирования — это непростое решение, на которое влияет ряд факторов — от уровня цен в городе до политической стабильности. "У Риги есть ряд преимуществ в международной конкуренции за инвестиции, например, у нас есть образованные люди, хорошее транспортное сообщение с остальной Европой, богатая культурная жизнь и современная, стабильная политическая основа. То, чего у нас нет — величины местного рынка, однако в экономике цифровой информации может перевесить то, что есть современная инфраструктура и грамотные технологически люди. В целом положение Риги в сфере привлечения инвестиций следует оценивать как хорошее, особенно в контексте изменений Covid-19, которые делают дополнительный акцент на развитии цифровой экономики", — сказал Кролс.