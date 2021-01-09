Рига запускает удаленные курсы латышского
Foto: LETA

С понедельника, 11 января Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы приглашает рижан подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка. Занятия будут проходить удаленно, сообщает LETA.

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Информация, в том числе список образовательных учреждений и их контактная информация, будет доступна на странице www.integracija.riga.lv. В первом полугодии курсы будут проходить дистанционно и записаться на них можно будет, связавшись с конкретным учреждением по телефону.

Выбрать конкретное учреждение из списка жители Риги смогут сами. Бесплатно изучать латышский язык смогут те, кто задекларирован в Риге.

Курсы по изучению латышского языка для жителей Риги в рамках Программы по интеграции общества проводятся с 2010 года. За это время их посетили более 14 000 человек.

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