"Рига заставляет детей доказывать свое право на образование". Омбудсмен раскритиковал строгие критерии столичных школ

Рижское самоуправление установило неоправданно строгие критерии приема учеников в десятый класс. Тем самым нарушаются право молодежи продолжать обучение в средней школе, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

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Согласно правилам столичного Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы от 1 марта этого года, учащийся может быть зачислен в десятый класс, если его годовая оценка в свидетельстве об общем базовом образовании по всем предметам не ниже четырех баллов, по латышскому языку — не ниже пяти баллов, а оценка по каждому предмету — не ниже 35%.

По мнению омбудсмена, указанные требования самоуправления строже, чем это разрешено законом.

"Это не отвечает характеру и цели инклюзивного образования. К примеру, учащиеся с хорошими оценками по точным наукам, но недостаточными баллами по латышскому языку, в Риге лишены возможности учиться дальше. [...] Можно понять, что самоуправление хотело повысить качество образования. Но исключение из школ тех учащихся, которые оказались менее способны по отдельным дисциплинам — недопустимо", — подчеркнул Янсонс.

По его мнению, столичное самоуправление фактически возложило на детей ответственность за возможность продолжать учебу в средней школе, "заставив их доказать свое право на получение общего среднего образования".

Омбудсмен призвал Рижскую думу "немедленно" упорядочить правила и отменить необоснованные требования, чтобы каждый, кто получил начальное образование, имел право бесплатно получить среднее образование.