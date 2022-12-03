Rīgas Meži: за два месяца из лесов вывезено более 40 тонн мусора

Государственная служба окружающей среды (VVD) и Rīgas Meži провели кампанию #TīriRīgasMeži #VidesSOS, в рамках которой за два месяца более чем на треть выросло количество полученных через приложение VidesSOS сообщений о нелегально выброшенном мусоре в столичных лесах, сообщили в Rīgas meži.

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Затраты Rīgas Meži на вывоз мусора за два месяца превысили 6000 евро. Кроме того, за этот период из лесов компании вывезено около 40 тонн отходов.

Наиболее часто встречающиеся отходы: в основном крупногабаритные отходы — около 25 тонн; вторая по величине позиция: строительный мусор — около 15 тонн; а в ноябре это были подержанные автомобильные шины.

Чаще всего люди мусорят в окрестностях улицы Ренцену и со стороны Болдераи (Рижское лесничество), Ропажском и Адажском краях (Гауйское лесничество), Марупском и Олайнском краях (Тирельское лесничество). Незаконное загрязнение леса зафиксировано и в других лесах и на территориях Rīgas Meži.

"С одной стороны, следует приветствовать тот факт, что с помощью технологий можно оперативно выявлять и предотвращать загрязнение лесов, тем самым уменьшая деградирующее воздействие отходов на окружающую среду. Но в то же время это показывает, что отходы представляют собой серьезную проблему в лесной отрасли. То есть вместо того, чтобы лесники сажали леса, вкладывали ресурсы в уход за молодыми деревьями, силы и средства тратятся на устранение последствий безответственных действий злонамеренных людей", — заявила председательница правления Rīgas Meži Анита Скудра.

Rīgas Meži очень внимательно относится к проблеме загрязнения лесов, в том числе также из-за этого стоимость утилизации отходов вырастет более чем на 10% и в следующем году. Поэтому во взаимодействии с другими службами должны быть созданы механизмы, которые мотивировали бы и останавливали жителей от загрязнения нашего общего достояния — леса.

VVD сообщает, что с помощью кампании #TīriRīgasMeži #VidesSOS удалось привлечь более широкое внимание жителей к проблеме мусора, выбрасываемого в окружающую среду. Кроме того, по сравнению с поступившими сообщениями в прошлом году — в этом году их количество увеличилось на 12% по всей территории Латвии. В рамках кампании, по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество отчетов, представленных VDD, увеличилось в 3 раза. По сравнению с двумя месяцами прошлого года увеличилось и общее количество сообщений, поступивших в приложение VidesSOS о выброшенном в лесах мусоре. Оно превысило 600 сообщений.

Кампания завершилась в конце ноября, но Rīgas Meži постоянно обращает внимание на незаконно сбрасываемые на своей территории отходы. Например, предприятие информирует жителей, размещает барьеры возле лесов, устанавливает камеры наблюдения, а также сотрудничает с полицией.