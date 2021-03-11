Rīgas mikroautobusu satiksme готово помочь разгрузить общественный транспорт
Foto: Rīgas mikroautobusu satiksme

Предприятие Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) готово прийти Риге на помощь, чтобы обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, говорится в заявлении предприятия.

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Главная сложность в больших городах — это обеспечить заполненность общественного транспорта не выше 50%, особенно утром и вечером. RMS готово обеспечить дополнительные рейсы по рабочим дням на наиболее востребованных маршрутах, где ездит больше всего льготников, причем RMS предлагает сохранить льготы и в маршрутках.

У предприятия есть свободный транспорт и человеческие ресурсы, говорится в заявлении. Весь автопарк дезинфицируется, салоны между рейсами проветриваются, пассажиры рассаживаются в шахматном порядке, а водитель отделен от пассажиров оргстеклом.

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