Rīgas mikroautobusu satiksme готово помочь разгрузить общественный транспорт

Предприятие Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) готово прийти Риге на помощь, чтобы обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, говорится в заявлении предприятия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Главная сложность в больших городах — это обеспечить заполненность общественного транспорта не выше 50%, особенно утром и вечером. RMS готово обеспечить дополнительные рейсы по рабочим дням на наиболее востребованных маршрутах, где ездит больше всего льготников, причем RMS предлагает сохранить льготы и в маршрутках.

У предприятия есть свободный транспорт и человеческие ресурсы, говорится в заявлении. Весь автопарк дезинфицируется, салоны между рейсами проветриваются, пассажиры рассаживаются в шахматном порядке, а водитель отделен от пассажиров оргстеклом.