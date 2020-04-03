Rīgas namu pārvaldnieks на время чрезвычайной ситуации не будет начислять пеню

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в условиях чрезвычайной ситуации пошло навстречу жильцам и объявило, что не будет начислять пеню за просроченные во время ЧС коммунальные счета. О таком же шаге заявили и компании Rīgas siltums и Rīgas ūdens.

"Все вместе это означает, что в рамках возможного будут смягчены последствия результатов чрезвычайной ситуации", — пояснили в RNP.

Ранее министр благосостояния Рамона Петравича разослала самоуправлениям Латвии письмо с призывом пойти навстречу жителям в вопросе о коммунальных платежах во время чрезвычайной ситуации с вирусом Covid-19.

"Несмотря на принятые государством меры по поддержке, у многих в этой ситуации из-за потери работы ограничены средства к существованию. Это не дает возможности оплачивать счета за коммунальные услуги. Призываю самоуправления оказать максимально возможную поддержку и помощь, чтобы не углублять кризис", — говорится в письме министра.

Что касается конкретных действий, то Петравича ждет от самоуправлений, что те не будут прекращать предоставление коммунальных услуг в случае, если человек не платит по счетам, и не начислять пеню за просроченные платежи. Также она считает, что полезно было бы договориться с попавшими в трудную финансовую ситуацию жителями об отсроченной оплате счетов.